Орбан заявляет, что на ЕС "надвигается энергетический кризис", и требует отменить санкции в отношении РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от Европейского Союза "отменить санкции и ограничения", введенные в отношении российской энергетики.

Об этом он заявил в видео, которое опубликовал в Facebook, пишет "Европейская правда".

Орбан заявил, что пообщался в субботу, 4 апреля, со своим словацким визави Робертом Фицо, поскольку "ситуация в Европе является критической".

"Надвигается серьезный энергетический кризис, который с каждым днем набирает обороты. Европейской экономике угрожает дефицит энергоносителей и, как следствие, рост цен", – сказал венгерский премьер.

Он отметил, что опасность неизбежна, и единственный способ предотвратить эту угрозу – "это пополнение Европейским Союзом своих запасов нефти и газа из всех возможных источников, в максимально больших объемах и как можно быстрее".

"Каждый день имеет значение. Именно поэтому мы требуем, чтобы Брюссель немедленно отменил санкции и ограничения, наложенные на российскую энергетику", – заявил Орбан.

Также он в очередной раз заявил, что "Брюссель должен заставить президента Зеленского немедленно открыть нефтепровод "Дружба".

"А те планы, которые предлагают отказаться от российских энергоносителей и перейти на энергетическую политику Брюсселя – которая является более дорогой и недоступной для семей – должны быть отклонены и отвергнуты", – добавил он.

Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

