Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность провести следующий раунд "мирных переговоров"

Турецкий коллега украинского президента Реджеп Эрдоган подтвердил готовность провести следующий раунд переговоров по прекращению российско-украинской войны.

Об этом сообщили в Офисе президента по итогам встречи лидеров стран, пишет "Европейская правда".

Эрдоган заверил Зеленского, что Турция готова сыграть весомую роль в достижении надежного мира для Украины и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В частности, как отмечается, президент Турции также подтвердил, что его страна готова принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России.

Также Новини.LIVE опубликовали видео, в котором Зеленский в кратком комментарии для СМИ после встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем заявил, что Эрдоган предлагает провести переговоры в Стамбуле.

"Эрдоган предлагает провести мирные переговоры в Стамбуле, мы готовы приехать. Готовы к встрече на уровне лидеров в любом формате", – сказал он.

В марте министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Турция готова провести следующий раунд переговоров между РФ и Украиной.

Накануне сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский пригласил американскую переговорную делегацию в Киев.

А глава Офиса президента Кирилл Буданов ожидает, что американская делегация может прибыть в Киев после Пасхи.