Туреччина у розмові з РФ висловила готовність провести "мирні переговори"

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час телефонної розмови з очільником МЗС Росії Сергеєм Лавровим заявив, що Туреччина готова провести наступний раунд переговорів між РФ та Україною.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини у вівторок, 17 березня, пише "Європейська правда".

За даними міністерства, Фідан наголосив на ризиках, які війна створює як для країн регіону, так і для міжнародного порядку, а також міністри обговорили питання, пов'язані з енергетичною безпекою.

Нагадаємо, 10 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через війну на Близькому Сході американська сторона запропонувала перенести тристоронні переговори з РФ і США на наступний тиждень.

Тим часом представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер 11 березня провели зустріч зі спецпосланцем правителя РФ Кирилом Дмитрієвим у Флориді.

Також Зеленський висловив сподівання, що США можуть допомогти закінчити війну, та закликав Вашингтон тиснути на Росію, а не на нього.