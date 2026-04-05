Трамп заявив про загибель багатьох іранських воєначальників після масованого удару

Президент США Дональд Трамп заявив, що "багато" іранських військових керівників загинули під час "масованого удару" по Тегерану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

Свій допис Трамп супроводив відео, на якому видно спалахи і чути гул літаків.

"Цей масований удар по Тегерану призвів до знищення багатьох іранських військових керівників, які керували військами невміло й нерозважливо, а також до багатьох інших наслідків!", – підписав відео президент США.

Раніше Трамп висунув Ірану 48-годинний ультиматум: або відкрити Ормузьку протоку і вести переговори з Вашингтоном, або зіткнутися з "пеклом".

Видання Axios повідомило 1 квітня, що США та Іран обговорюють можливу угоду, яка передбачатиме припинення вогню в обмін на відкриття Тегераном Ормузької протоки.

3 квітня президент США пригрозив Ірану новими ударами по інфраструктурі, зокрема по мостах та електростанціях.