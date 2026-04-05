Трамп заявил о гибели многих иранских военачальников после массированного удара
Президент США Дональд Трамп заявил, что "многие" иранские военные руководители погибли во время "массированного удара" по Тегерану.
Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social.
Свой пост Трамп сопроводил видео, на котором видны вспышки и слышен гул самолетов.
"Этот массированный удар по Тегерану привел к уничтожению многих иранских военных руководителей, которые руководили войсками неумело и опрометчиво, а также к многим другим последствиям!", – подписал видео президент США.
Ранее Трамп выдвинул Ирану 48-часовой ультиматум: либо открыть Ормузский пролив и вести переговоры с Вашингтоном, либо столкнуться с "адом".
Издание Axios сообщило 1 апреля, что США и Иран обсуждают возможное соглашение, которое будет предусматривать прекращение огня в обмен на открытие Тегераном Ормузского пролива.
3 апреля президент США пригрозил Ирану новыми ударами по инфраструктуре, в частности по мостам и электростанциям.