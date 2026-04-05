Ультраправая "АдГ" опережает партию Мерца в опросе

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") опередила консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца в новом опросе.

Данные опроса приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

ХДС Мерца и его баварская сестринская партия, Христианско-социальный союз (ХСС), потеряли один процентный пункт и набрали 25% в опросе INSA

Рейтинг "АдН" остался неизменным по сравнению с опросом прошлой недели и составил 26%.

На третьем месте оказались левоцентристские партнеры Мерца по коалиции из Социал-демократической партии (СДПГ), чьи показатели снизились на один пункт до 13%.

Оппозиционные "Зеленые" и "Левые" также не изменили своих позиций, набрав 12% и 11% соответственно.

Погрешность составила 2,9 процентных пункта, в опросе приняли участие 1199 респондентов.

Еще один опрос показал, что лишь 15% немцев удовлетворены федеральным правительством Фридриха Мерца, что является худшим результатом для нынешней коалиции.

Сообщалось также, что "АдГ" постепенно дистанцируется от президента США Дональда Трампа и его движения MAGA на фоне негативной реакции немцев на войну в Иране и приближение земельных выборов.