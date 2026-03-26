ЗМІ: німецькі ультраправі дистанціюються від Трампа перед земельними виборами
Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") поволі дистанціюється від президента США Дональда Трампа та його руху MAGA на тлі негативної реакції німців на війну в Ірані та наближення земельних виборів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.
Хоча деякі члени партії "Альтернатива для Німеччини" продовжують підтримувати контакти з посадовцями адміністрації Трампа та республіканцями MAGA, лідери політсили закликають їх пом'якшити відверту публічну підтримку.
Цього тижня законодавці з питань зовнішньої політики "АдН" мали повечеряти з представником Державного департаменту США Девідом Голдманом та членом політичного відділу посольства США Ієном Кемпбеллом після заходу, присвяченого німецько-американським відносинам.
За два дні до вечері лідерка партії Аліса Вайдель закликала високопоставлених партійних законодавців зменшити кількість поїздок до США для розвитку зв'язків з членами руху MAGA.
За словами джерел, близькість німецької партії до адміністрації США дедалі більше перетворюється на проблему для ультраправих.
Опитування показують, що більшість німців виступають проти американських ударів по Ірану, а ставлення до США наближається до рекордно негативного рівня: лише 15% заявили, що вважають Вашингтон надійним партнером.
Це пояснює, чому лідери партії "Альтернатива для Німеччини" засудили війну США з Іраном.
Політсила впевнено лідирує в опитуваннях перед земельними виборами в Саксонії та в Мекленбурзі–Передній Померанії, регіонах, де скептицизм щодо американського військового втручання є сильнішим, ніж в інших землях.
Нагадаємо, цього року в кількох федеральних землях Німеччини відбуваються вибори до місцевих парламентів.
На початку березня "Зелені" з мінімальною перевагою перемогли на виборах у землі Баден-Вюртемберг.
А на місцевих виборах у федеральній землі Рейнланд-Пфальц вперше за 35 років переміг Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца.