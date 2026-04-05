Відкликаний посол Італії повернеться до Швейцарії

Посол Італії у Швейцарії повернеться на свою посаду через кілька місяців після того, як його відкликали.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на швейцарське міністерство закордонних справ, пише "Європейська правда".

Італійського посла відкликали зі Швейцарії на знак протесту проти дій швейцарської влади у зв’язку зі смертельною пожежею в барі в новорічну ніч на альпійському курорті Кран-Монтана.

Таким чином Італія хотіла висловити своє незадоволення звільненням під заставу власника бару, де внаслідок пожежі загинули 41 людина, серед яких шестеро громадян Італії.

Міністерство закордонних справ Швейцарії повідомило, що посол Джан Лоренцо Корнадо, як очікується, прибуде до Берна в понеділок.

Нагадаємо, у новорічну ніч у барі Le Constellation на швейцарському курорті Кран-Монтана сталася пожежа, внаслідок неї загинули 40 людей і 116 постраждали – переважно молодь.

Фігурантами розслідування стали французькі співвласники бару, а також місцеві посадовці, відповідальні за громадську безпеку.