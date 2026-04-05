Отозванный посол Италии вернётся в Швейцарию

Посол Италии в Швейцарии вернётся на свой пост через несколько месяцев после отзыва.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на швейцарское министерство иностранных дел, пишет "Европейская правда".

Итальянского посла отзвали из Швейцарии в знак протеста против действий швейцарских властей в связи со смертельным пожаром в баре в новогоднюю ночь на альпийском курорте Кран-Монтана.

Таким образом Италия хотела выразить свое недовольство освобождением под залог владельца бара, где в результате пожара погибли 41 человек, среди которых шесть граждан Италии.

Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что посол Джан Лоренцо Корнадо, как ожидается, прибудет в Берн в понедельник.

Напомним, в новогоднюю ночь в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана произошел пожар, в результате которого погибли 40 человек и 116 пострадали – преимущественно молодежь.

Фигурантами расследования стали французские совладельцы бара, а также местные чиновники, ответственные за общественную безопасность.