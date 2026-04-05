Деякі партнери просили Україну призупинити удари по російських нафтопереробних заводах в умовах глобального зростання цін на енергоресурси через війну на Близькому Сході.

Як повідомляє Bloomberg, про це їм розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Буданов натякнув, не розкриваючи ніяких деталей, що до України зверталися з проханнями призупинити регулярні удари по російських НПЗ, з огляду на глобальне зростання цін на нафту і пальне через війну на Близькому Сході.

"Відповім на це дипломатично: ми отримуємо деякі сигнали щодо цього", – сказав він. Буданов також висловив оптимізм, що війна на Близькому Сході закінчиться відносно скоро.

Також Кирило Буданов очікує, що американська делегація може прибути до Києва після Великодня.

Як відомо, у березні Україна почала активно "вибивати" пов’язану з експортом нафти інфраструктуру у портах РФ довкола Петербурга, що зменшило можливості для Росії виграти від раптового зростання цін на енергоресурси внаслідок блокування експорту з країн Перської затоки.

Американський президент Дональд Трамп у суботу заявив, що в Ірану залишилося два дні для того, аби "укласти угоду" зі США.