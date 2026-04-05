Некоторые партнеры просили Украину не бить по НПЗ России во время глобального энергокризиса – Буданов

Некоторые партнеры просили Украину приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в условиях глобального роста цен на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке.

Как сообщает Bloomberg, об этом им рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Буданов намекнул, не раскрывая никаких деталей, что к Украине обращались с просьбами приостановить регулярные удары по российским НПЗ, учитывая глобальный рост цен на нефть и горючее из-за войны на Ближнем Востоке.

"Отвечу на это дипломатично: мы получаем некоторые сигналы на этот счет", – сказал он. Буданов также выразил оптимизм, что война на Ближнем Востоке закончится относительно скоро.

Также Кирилл Буданов ожидает, что американская делегация может прибыть в Киев после Пасхи.

Как известно, в марте Украина начала активно "выбивать" связанную с экспортом нефти инфраструктуру в портах РФ вокруг Петербурга, что уменьшило возможности для России выиграть от внезапного роста цен на энергоресурсы в результате блокирования экспорта из стран Персидского залива.

Американский президент Дональд Трамп в субботу заявил, что у Ирана осталось два дня для того, чтобы "заключить сделку" с США.