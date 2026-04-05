Угорщина відправить армію охороняти угорську секцію газогону після "спроби диверсії" у Сербії

Уряд Угорщини доручить військовим охорону угорської ділянки газопроводу, на якому нібито намагались влаштувати диверсію на території Сербії.

Як повідомляє Index, пише "Європейська правда", про це оголосив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Після скликаного прем’єром Віктором Орбаном безпекового засідання Сійярто опублікував відеозаяву у своєму Facebook, де переказав зміст обговорень.

Він заявив, що за підсумками зустрічі Орбан доручив помістити під охорону військових угорську секцію "Турецького потоку".

За його словами, військові охоронятимуть газогін по усій його протяжності від сербсько-угорського до угорсько-словацького кордону.

Сіярто додав, що провів розмови з міністрами енергетики Сербії, Туреччини та Росії і вони "погодилися, що трубопровід слід охороняти ще ретельніше, ніж будь-коли".

Також Сійярто натякнув, що до зірваної "диверсії" може бути причетна Україна; офіційний Київ категорично відкинув звинувачення.

Нагадаємо, 5 квітня у Сербії заявили про спробу диверсії на газопроводі, що веде до Угорщини: поруч нібито виявили великі пакунки з вибухівкою та детонаторами. Угорський прем’єр Віктор Орбан після цього скликав Раду з нацбезпеки.

Слід зазначити, що задовго до цього в Угорщині посилили охорону енергетичної інфраструктури нібито через "українську загрозу", а Сербія залучила армію для охорони інфраструктури, що забезпечує прокачування газу до Угорщини.

Головний суперник угорського прем’єра Віктора Орбана, лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр вбачає у нібито зірваній диверсії на газогоні у Сербії інсценовану операцію, що може мати на меті зірвати вибори в Угорщині.