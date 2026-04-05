Опонент Орбана вважає, що "намір теракту" на газогоні має на меті зрив виборів в Угорщині

Головний суперник угорського прем’єра Віктора Орбана, лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр вбачає у нібито зірваній диверсії на газогоні у Сербії інсценовану операцію для зриву виборів в Угорщині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму дописі у Facebook вдень 5 квітня.

Мадяр заявив, що вже багато тижнів отримує інформацію з різних джерел, що Орбан готувався "перетнути нову лінію" у спробі змінити ситуацію з виборами на свою користь, залучивши Сербію та Росію.

"Кілька осіб публічно вказували на те, що щось може "випадково" статися у Сербії поруч з газопроводом у дати довкола Великодня – за тиждень до угорських виборів. І ось це сталося", – пише лідер "Тиси".

Він закликав Віктора Орбана "негайно надати інформацію про розвиток подій та скликати раду безпеки", додавши, що хто б не стояв за цією провокацією, ймовірно вже уряду "Тиси" доведеться вирішувати цю ситуацію далі, а також закликав Орбана "принаймні на свята припинити нагнітати паніку" за методичкою російських політтехнологів.

"Також хочу наголосити, що йому не вдасться зірвати вибори наступної неділі. Він не зможе запобігти тому, щоб мільйони угорців поклали край двом найкорумпованішим десятиліттям в історії нашої країни", – заявив Мадяр.

"Угорці мають достатньо підстав побоюватися, що прем’єр під загрозою втрати влади, за порадою російських агентів, збирається вселяти страх у своїх співвітчизників через все більш незграбні "операції під фальшивим прапором". Якщо пропагандистська машина Орбана використає цю провокацію у цілях кампанії – це буде відкритим зізнанням, що це була сппланована "операція під фальшивим прапором", – додав він.

Петер Мадяр заявив, що у разі перемоги на виборах за його уряду влаштують належне розслідування з метою з’ясувати, хто стояв за цим.

Опозиційний угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї також заявив, що нібито зірвана Сербією "диверсія" на газопроводі, який прямує до Угорщини, дуже схожа на інсценовану "виставу", яка має дати привід угорському прем’єру Віктору Орбану відвернути свою поразку на виборах.

Нагадаємо, 5 квітня у Сербії заявили про спробу диверсії на газопроводі, що веде до Угорщини: поруч нібито виявили великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.

Угорський прем’єр Віктор Орбан після цього скликав Раду з нацбезпеки.

Слід зазначити, що задовго до цього в Угорщині посилили охорону енергетичної інфраструктури нібито через "українську загрозу", а Сербія залучила армію для охорони інфраструктури, що забезпечує прокачування газу до Угорщини.



