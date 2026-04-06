Сербия не обнаружила "украинского следа" в "попытке диверсии" на газопроводе

Директор Военно-безопасностного агентства Сербии (ВБА) Джуро Йованич заявил, что сербские службы не обнаружили "украинского следа" в попытке диверсии на газопроводе, идущем в Венгрию.

Его слова передает сербское издание Kurir, пишет "Европейская правда".

Йованич заявил, что на фоне этого инцидента появляется "большое количество дезинформации". В частности, он опроверг намеки Венгрии на причастность Украины.

"Дезинформация указывает на то, что Вооруженные силы Сербии и их военнослужащие будут работать на какую-то другую или третью сторону, находя украинские взрывчатые вещества и обвиняя в этом Украину. Это неправда", – заявил он.

Йованович подчеркнул, что производитель взрывчатки не означает, что он является исполнителем или заказчиком. Также он отметил, что маркировка на взрывчатке свидетельствует о том, что "она была изготовлена в США".

"Кто-то скажет, что, возможно, что-то подобное устраивают Соединенные Штаты Америки в данный момент?", – риторически добавил он.

Напомним, 5 апреля в Сербии заявили о попытке диверсии на газопроводе, ведущем в Венгрию: рядом якобы обнаружили большие пакеты со взрывчаткой и детонаторами.

Венгерский премьер Виктор Орбан после этого созвал Совет по национальной безопасности, а по итогам встречи поручил поставить под охрану военных венгерскую секцию "Турецкого потока".

Следует отметить, что задолго до этого в Венгрии усилили охрану энергетической инфраструктуры якобы из-за "украинской угрозы", а Сербия также привлекла армию для охраны инфраструктуры, обеспечивающей прокачку газа в Венгрию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намекнул, что к сорванной "диверсии" может быть причастна Украина; официальный Киев категорически отверг обвинения и предполагает "российский след" в рамках вмешательства России в венгерские выборы в пользу Орбана.

Главный соперник Орбана, лидер оппозиционной "Тисы" Петер Мадяр видит в этих событиях инсценированную операцию, целью которой может быть срыв выборов в Венгрии.