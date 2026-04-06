В Литве рассказали, как будут укреплять противовоздушную оборону и сеть радаров

В этом году Литва выделит четверть своего оборонного бюджета на закупку вооружения, в частности на приобретение средств наблюдения за воздушным пространством и противовоздушной обороны.

Об этом рассказал министр обороны Литвы Робертас Каунас, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил министр, сейчас основное внимание уделяется развитию возможностей по выявлению и нейтрализации дронов.

"Мы активно расширяем сеть радаров и других сенсоров, а также укрепляем мощности для борьбы с дронами, закупая как кинетические, так и некинетические средства. Важно не только уметь обнаруживать дроны, но и параллельно создавать интегрированную систему обнаружения, перехвата или нейтрализации беспилотников", – подчеркнул Каунас.

В ответ на рост угрозы беспилотных летательных аппаратов планируется усилить охрану важнейших объектов, внедряя детекторы, датчики, барьеры и другие технические решения, которые будут сочетаться с антидроновыми системами и системами электронной борьбы.

Также создается интегрированная система борьбы с дронами – для нужд Вооруженных сил Литвы, Службы охраны государственной границы и Службы общественной безопасности дополнительно закупаются пассивные и активные радары, индивидуальные средства обнаружения и нейтрализации дронов, ведется поиск лучших доступных на рынке решений для борьбы с беспилотными системами.

Вместе с тем будет укрепляться и традиционная ПВО. Уже в апреле в Литву прибудет система противовоздушной обороны средней дальности NASAMS, которая, как планируется, достигнет начальной оперативной готовности до конца года.

В следующем году в Литву поступят и мобильные системы ПВО малой дальности MSHORAD.

В ближайшее время будут доставлены и внедрены новые радары малой дальности Giraffe, планируются закупки пассивных радаров. Кроме того, совместно с Польшей, Эстонией и Норвегией осуществляется закупка польских систем VSHORAD Piorun.

Недавно Каунас сообщил, что в апреле в страну прибудут дополнительные радары ближнего радиуса действия, которые усилят противовоздушную оборону.

Каунас также рассказывал, что говорил с украинским коллегой Михаилом Федоровым о том, как предотвратить инциденты, когда во время военных операций беспилотники попадают в воздушное пространство соседних стран.