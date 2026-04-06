Греческая система Patriot перехватила вражеский дрон над Саудовской Аравией

Система противовоздушной обороны Patriot греческих ВВС, развернутая в Саудовской Аравии, в понедельник рано утром перехватила беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

Перехват был осуществлен в рамках участия Греции в международной инициативе "Интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона" (IAMD), направленной на укрепление противовоздушной обороны Королевства Саудовская Аравия.

Как отметили в Генштабе Греции, батарея Patriot выпустила одну ракету и уничтожила БПЛА в соответствии с действующими правилами применения оружия.

В Генштабе добавили, что подразделение продолжает выполнять свою миссию в обычном режиме.

Напомним, 19 марта греческая система противовоздушной обороны перехватила две баллистические ракеты, запущенные из Ирана, в Саудовской Аравии.

В начале марта правительство Греции приняло решение переместить батарею Patriot на север страны для защиты значительной части территории Болгарии от потенциальных воздушных угроз со стороны Ирана.