Украина получит от Швеции системы Tridon Mk2 для противодействия "Шахедам"

Силы обороны Украины получат от Швеции современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает "Европейская правда".

Как отметили в оборонном ведомстве, эти комплексы помогут ПВО Украины в борьбе с "Шахедами" и другими воздушными угрозами.

На их закупку Швеция выделит 400 млн евро – почти треть суммы нового пакета военной помощи объемом 1,2 млрд евро, который был объявлен в феврале.

Tridon Mk2 – это мобильная система противовоздушной обороны средней дальности. Одно из ее преимуществ – относительно низкая стоимость выстрела.

Tridon Mk2 имеет на вооружении 40-мм автоматическую пушку Bofors 40 Mk4, поражающую цели на расстоянии до 12 км, осуществляя до 300 выстрелов в минуту.

Система позволяет снижать темп стрельбы до 200 выстрелов в минуту, что экономит боеприпасы и адаптирует ее к конкретным огневым задачам.

Пушка Tridon Mk2 использует боеприпасы с программируемым взрывом. Они взрываются непосредственно перед целью, создавая облако осколков. Это существенно повышает эффективность борьбы с воздушными дронами и крылатыми ракетами.

1 февраля стало известно, что Швеция также готовит "один из крупнейших" пакетов военной помощи для Украины.

Позже стало известно, что Швеция и Дания совместно передадут Украине пакет помощи, который будет включать средства противовоздушной обороны, на сумму 2,6 миллиарда шведских крон (246 млн евро).