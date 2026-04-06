Финляндия лишила статуса беженца 14 человек по соображениям нацбезопасности

С начала 2025 года 14 человек были лишены статуса беженца в Финляндии по соображениям национальной безопасности.

Об этом сообщила новостная служба MTV, пишет "Европейская правда".

Согласно данным финской иммиграционной службы (Migri), все лица, которые потеряли статус защиты, являются гражданами Ирака и России. Девять из них имели статус беженца, а пять – статус дополнительной защиты.

Пока никого из них не удалось выслать из страны, поскольку продолжается процесс обжалования принятых решений.

Кроме Ирака и России, в число рассматриваемых дел входят граждане еще трех стран.

Прекращение действия статуса защиты на основании угрозы безопасности стало возможным в Финляндии только с января 2025 года после внесения изменений в законодательство. Изменения в закон, касающиеся аннулирования постоянного вида на жительство, вступили в силу в мае того же года.

Если решение будет окончательным, человек будет выслан из страны, и ему будет запрещен въезд. Исключение составляют иностранные граждане, в отношении которых действует запрет на возвращение в соответствии с международным правом.

