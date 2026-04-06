Снігова лавина накрила групу туристів на півдні Норвегії

Новини — Понеділок, 6 квітня 2026, 16:16 — Христина Бондарєва

У понеділок вранці на півдні Норвегії туристи опинилися під сніговою лавиною, один із членів групи якийсь час вважався зниклим безвісти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Група туристів перебувала в районі Гемседала, що на півдні країни, коли стався зсув снігових мас. Під удар стихії потрапили четверо осіб.

Один із туристів вважався зниклим безвісти протягом години, що змусило рятувальників працювати в посиленому режимі.

Наразі правоохоронці підтвердили, що всіх чотирьох постраждалих знайдено.

"Зараз стан чотирьох постраждалих під контролем. Ступінь травм поки що не встановлено, але на місці триває надання першої допомоги", – повідомив Роджер Озер, керівник операцій південно-східного поліцейського округу.

До рятувальної місії залучили гелікоптер та всі доступні наземні ресурси. Поліція не надала інформації про рівень підготовки туристів або наявність у них спеціального лавинного спорядження.

Рятувальники закликають мешканців та гостей регіону суворо дотримуватися правил безпеки в горах та не ігнорувати попередження синоптиків.

Нагадаємо, у Франції 5 квітня в гірському масиві Піренеї внаслідок сходження лавини загинув лижник.

У Польщі минулого тижня евакуювали з гір гелікоптером групу туристів, які через негоду застрягли у високогірному прихистку. 

Норвегія інциденти
