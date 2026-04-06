Снежная лавина накрыла группу туристов на юге Норвегии

В понедельник утром на юге Норвегии туристы оказались под снежной лавиной, один из членов группы какое-то время считался пропавшим без вести.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Группа туристов находилась в районе Гемседала, что на юге страны, когда произошел оползень снежных масс. Под удар стихии попали четыре человека.

Один из туристов считался пропавшим без вести в течение часа, что заставило спасателей работать в усиленном режиме.

Сейчас правоохранители подтвердили, что все четверо пострадавших найдены.

"Сейчас состояние четырех пострадавших под контролем. Степень травм пока не установлена, но на месте продолжается оказание первой помощи", – сообщил Роджер Озер, руководитель операций юго-восточного полицейского округа.

К спасательной миссии привлекли вертолет и все доступные наземные ресурсы. Полиция не предоставила информации об уровне подготовки туристов или наличии у них специального лавинного снаряжения.

Спасатели призывают жителей и гостей региона строго соблюдать правила безопасности в горах и не игнорировать предупреждения синоптиков.

Напомним, во Франции 5 апреля в горном массиве Пиренеи в результате схода лавины погиб лыжник.

В Польше на прошлой неделе эвакуировали с гор вертолетом группу туристов, которые из-за непогоды застряли в высокогорном убежище.