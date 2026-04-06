У Німеччині закликають обмежити використання роботів-газонокосарок задля захисту їжаків

Німецькі мери виступили із закликом запровадити загальнонаціональну заборону на використання роботів-газонокосарок у нічний час, щоб захистити їжаків та інших дрібних нічних тварин від загибелі або каліцтв у темряві.

Нещодавні дослідження підтвердили серйозну загрозу, яку леза газонокосарок становлять для тварин в період від сутінків до світанку, що спровокувало хвилю вимог щодо законодавчого регулювання.

Ситуація ускладнюється тим, що їжаки у разі небезпеки зазвичай згортаються клубком, а не втікають, через що сенсорам роботів значно важче їх виявити.

Віцепрезидентка Федерації міст Німеччини та мер Люнебурга Клаудія Каліш зазначила, що сади в житлових районах стали для багатьох їжаків замінником природного середовища через інтенсивне сільське господарство та забудову, тому нічна заборона є логічним захисним заходом.

"Ось чому загальнонаціональна заборона на нічну роботу (газонокосарок) є логічним захисним заходом", – сказала вона видавничій групі Funke після того, як петиції з подібним закликом зібрали десятки тисяч підписів на початку цього року.

З 2024 року їжаки потрапили до червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як вид, що перебуває під загрозою, оскільки їхня чисельність за останнє десятиліття скоротилася щонайменше на 30%.

