В Германии призывают ограничить использование роботов-газонокосилок ради защиты ежей

Немецкие мэры выступили с призывом ввести общенациональный запрет на использование роботов-газонокосилок в ночное время, чтобы защитить ежей и других мелких ночных животных от гибели или увечий в темноте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Недавние исследования подтвердили серьезную угрозу, которую лезвия газонокосилок представляют для животных в период от сумерек до рассвета, что спровоцировало волну требований по законодательному регулированию.

Ситуация осложняется тем, что ежи в случае опасности обычно сворачиваются клубком, а не убегают, из-за чего сенсорам роботов значительно труднее их обнаружить.

Вице-президент Федерации городов Германии и мэр Люнебурга Клаудия Калиш отметила, что сады в жилых районах стали для многих ежей заменителем естественной среды из-за интенсивного сельского хозяйства и застройки, поэтому ночной запрет является логичной защитной мерой.

"Вот почему общенациональный запрет на ночную работу (газонокосилок) является логичной защитной мерой", – сказала она издательской группе Funke после того, как петиции с подобным призывом собрали десятки тысяч подписей в начале этого года.

С 2024 года ежи попали в красный список Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой, поскольку их численность за последнее десятилетие сократилась минимум на 30%.

Напомним, в прошлом году во Франции судили парня, который ради соцсетей ловил сотни ежей.

А в английском городе Бат на шесть недель перекрывали автомобильную дорогу, чтобы защитить тысячи лягушек, жаб и тритонов, направлявшихся к местному озеру для размножения.