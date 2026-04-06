В Норвегии погибли двое из четырех туристов, которых накрыло лавиной

В норвежской полиции сообщили о гибели двух из четырех туристов, которые 6 апреля попали в лавину на юге страны.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

После первых оптимистичных сообщений, что всех пострадавших в результате лавины в Хемседале нашли, впоследствии добавили, что два человека не выжили.

"В случае двух пострадавших, к сожалению, констатировали смерть", – сообщил представитель полиции.

Погибшие – девушка в возрасте за 20 лет из Норвегии и мужчина в возрасте за 30 лет со Швеции.

Лавина сошла утром в понедельник в районе города Хемседал на юге Норвегии, под нее попали четыре человека из большой группы туристов. Одного из пострадавших спасатели искали около часа.

В регионе объявлен "оранжевый" уровень лавинной опасности.

Напомним, во Франции 5 апреля в горном массиве Пиренеи в результате схода лавины погиб лыжник.

В Польше на прошлой неделе эвакуировали с гор вертолетом группу туристов, которые из-за непогоды застряли в высокогорном убежище.