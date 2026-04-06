У Румунії висунули звинувачення двом українцям у справі про "вибухові" посилки

У Румунії офіційно висунули звинувачення двом українським громадянам у справі про "вибухові" посилки, які, як вважають, організовувалися на замовлення російських спецслужб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Balkan Insight.

6 квітня прокуратура у Румунії висунула звинувачення 23-річному і 24-річному громадянам України за підозрами у замаху на скоєння диверсії та спільництві у таких діях в межах справи про "вибухові" посилки у Європі під координацією російських спецслужб.

За даними румунського управління з розслідування організованої злочинності й тероризму (DIICOT), підозрювані у жовтні принесли дві такі посилки для відправки "Новою поштою".

"Існував реальний ризик, що на місці могла виникнути пожежа та створити загрози для нацбезпеки – зважаючи на те, що пункт розташовується на першому поверсі 7-поверхової житлової будівлі у центральному густонаселеному районі Бухареста", – зазначають слідчі.

Українці перебувають під вартою з жовтня 2025 року, їх затримали у координації з польськими правоохоронними органами, які паралельно затримали шість інших підозрюваних на території Польщі. У разі доведення провини їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Німеччині в середині березня почався суд над українцями, які могли готувати маршрут для "вибухових" посилок на замовлення російських спецслужб.

У Литві на початку березня передали до суду справи п'ятьох осіб за схожими звинуваченнями, серед них є українці.