В Румынии предъявили обвинения двум украинцам по делу о "взрывных" посылках

В Румынии официально предъявили обвинения двум украинским гражданам по делу о "взрывных" посылках, которые, как считают, организовывались по заказу российских спецслужб.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Balkan Insight.

6 апреля прокуратура в Румынии предъявила обвинения 23-летнему и 24-летнему гражданам Украины по подозрениям в покушении на совершение диверсии и сотрудничества в таких действиях в рамках дела о "взрывных" посылках в Европе под координацией российских спецслужб.

По данным румынского управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT), подозреваемые в октябре принесли две такие посылки для отправки "Новой почтой".

"Существовал реальный риск, что на месте мог возникнуть пожар и создать угрозы для нацбезопасности – учитывая то, что пункт располагается на первом этаже 7-этажного жилого здания в центральном густонаселенном районе Бухареста", – отмечают следователи.

Украинцы находятся под стражей с октября 2025 года, их задержали в координации с польскими правоохранительными органами, которые параллельно задержали шесть других подозреваемых на территории Польши. В случае доказательства вины им грозит до 10 лет лишения свободы.

В Германии в середине марта начался суд над украинцами, которые могли готовить маршрут для "взрывных" посылок по заказу российских спецслужб.

В Литве в начале марта передали в суд дела пяти человек по похожим обвинениям, среди них есть украинцы.