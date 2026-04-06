У Швеції через шторм скасовано низку залізничних рейсів

У Швеції через шторм "Дейв", що вирує над частиною країни, до кінця доби скасували залізничні рейси на низці маршрутів.

Так, зокрема, до кінця доби 6 квітня зупинено рух між Гетеборгом і Венерсборгом та Гетеборгом і Шевде.

Все ще скасовано частину рейсів між Стокгольмом і Гетеборгом, а також між Гетеборгом та Мальме, Кальмаром і Карлстадом. З ранку і до 13 години поїзди між Гетеборгом і Стокгольмом, Мальме та Карлстадом не курсували зовсім.

Тисячі шведів через шторм залишилися без світла. У сусідній Норвегії, де основний удар шторму випав на Великдень, він також знеструмив тисячі домівок і спричинив значні перебої у роботі транспорту.

У Британії "Дейв" спричинив перебої зі світлом та порушив роботу автомобільного та залізничного транспорту.