В Швеции из-за шторма отменили ряд железнодорожных рейсов

В Швеции из-за шторма "Дейв", бушующего над частью страны, до конца суток отменили железнодорожные рейсы на ряде маршрутов.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Так, в частности, до конца суток 6 апреля остановлено движение между Гетеборгом и Венерсборгом и Гетеборгом и Шевде.

Все еще отменена часть рейсов между Стокгольмом и Гетеборгом, а также между Гетеборгом и Мальме, Кальмаром и Карлстадом. С утра и до 13 часов поезда между Гетеборгом и Стокгольмом, Мальме и Карлстадом не курсировали совсем.



Тысячи шведов из-за шторма остались без света. В соседней Норвегии, где основной удар шторма выпал на Пасху, он также обесточил тысячи домов и вызвал значительные перебои в работе транспорта.

В Британии "Дейв" вызвал перебои со светом и нарушил работу автомобильного и железнодорожного транспорта.