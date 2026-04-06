Міський транспорт Бухареста може подорожчати одразу на 40%

У Румунії починають узгоджувати пропозицію про підвищення вартості проїду у міському транспорті столиці Бухареста одразу на 40%.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Компанія-оператор метро Бухареста Metrorex виступила з пропозицією підвищення вартості проїзду з 1 травня приблизно на 40%, відповідні тарифи вже з’явилися у проєкті розпорядження Міністерства транспорту та інфраструктури.

Згідно з проєктом, проїзд у метрополітені за разовим квитком в один бік подорожчає з 4,5 леїв до 6,5 леїв (з приблизно 45 гривень до приблизно 64), "добовий" – з 11 до 16 леїв (158 гривень).

Місячний проїзний подорожчає з 90 леїв до 126 леїв (1247 грн), проїзний на пів року – з 450 до 630 леїв (6234 грн), на рік – з 810 до 1170 леїв (11577 грн). За довгостроковими проїзними разова поїздка виходить суттєво дешевшою, аніж за короткостроковими – оператору вигідніше заохочувати тривалі абонементи задля стабільного джерела фінансування.

Вартість "об'єднаного" разового квитка на усі види транспорту, оператором якого виступає Транспортна компанія Бухареста (STB), зросте з 5 до 7 леїв (з майже 50 до майже 70 гривень).

У Metrorex розраховують завдяки підвищенню тарифу збільшити щомісячний прибуток на понад 10 млн леїв.

Останній раз перед цим тарифи у міському транспорті Бухареста зросли у січні 2025 року, також приблизно на 40%.

