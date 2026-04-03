"Дизельний туризм": німецькі водії їдуть заправлятися у Польщу на тлі рекордно високих цін

Щонайменш у деяких польських містах помітили підвищену присутність на АЗС авто з німецькою реєстрацією, тому що у Польщі ціни поки привабливіші, ніж у Німеччині.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вранці 3 квітня у польському Свіноуйсьце під кордоном з Німеччиною помітили значні черги на АЗС, у яких більшість становили автомобілі з німецькою реєстрацією.

Особливо помітні черги виникли на вулиці, де на малій відстані одна від одної скупчені одразу три АЗС.

Міській владі навіть довелося запровадити регулювання руху, щоб запобігти заторам.

"Усе це – через те, що на польських заправках ціни нижчі, ніж на німецьких. Тож до нас їдуть багато водіїв, наших західних сусідів, які хочуть заправитися за дешевшою ціною… Ми спостерігаємо те, що називається "бензиновим туризмом", – зазначив представник мерії Войцех Басалиго.

Передчуваючи подальший ажіотаж, що може вилитися у дефіцит пального, мерія попросила Морське управління про дозвіл підвезти танкерами додаткове пальне упродовж великодніх вихідних (через локальні географічні особливості доставка здійснюється морем, а не автодорожнім транспортом). За "класичними" правилами перевезення танкерами у святкові дні не дозволяється.

У Польщі, де в межах урядових спецзаходів щоденно встановлюють максимальну дозволену ціну, у п’ятницю вона становила 6,19 злотих (1,45 євро) за літр А-95, та 7,64 злотих (1,8 євро) за дизель, що суттєво менше, ніж у Німеччині.

Так, станом на 1-2 квітня середня по країні ціна на дизельне пальне у Німеччині сягнула рекордних 2,32 євро, перевищивши попередній березневий рекорд на 6 євроцентів за літр. Ціна на преміальний бензин E10 сягнула рекордних 2,13 євроцента.

З 1 квітня у Німеччині почали діяти запроваджені урядом спецзаходи, за якими АЗС дозволено підвищувати ціну лише раз на день, опівдні.

У Єврокомісії попередили про невідворотну енергокризу на тлі ситуації на Близькому Сході.





