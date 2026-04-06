Городской транспорт Бухареста может подорожать сразу на 40%

В Румынии начинают согласовывать предложение о повышении стоимости проезда в городском транспорте столицы Бухареста сразу на 40%.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Компания-оператор метро Бухареста Metrorex выступила с предложением повышения стоимости проезда с 1 мая примерно на 40%, соответствующие тарифы уже появились в проекте распоряжения Министерства транспорта и инфраструктуры.

Согласно проекту, проезд в метрополитене по разовому билету в одну сторону подорожает с 4,5 леев до 6,5 леев (с примерно 45 гривен до примерно 64), "суточный" – с 11 до 16 леев (158 гривен).

Месячный проездной подорожает с 90 леев до 126 леев (1247 грн), проездной на полгода – с 450 до 630 леев (6234 грн), на год – с 810 до 1170 леев (11577 грн). По долгосрочным проездным разовая поездка получается существенно дешевле, чем по краткосрочным – оператору выгоднее поощрять длительные абонементы для стабильного источника финансирования.

Стоимость "объединенного" разового билета на все виды транспорта, оператором которого выступает Транспортная компания Бухареста (STB), возрастет с 5 до 7 леев (с почти 50 до почти 70 гривен).

В Metrorex рассчитывают благодаря повышению тарифа увеличить ежемесячную прибыль более чем на 10 млн леев.

Последний раз перед этим тарифы в городском транспорте Бухареста выросли в январе 2025 года, также примерно на 40%.

