В Італії вважають, що війна на Близькому Сході ставить під загрозу лідерство США

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що війна на Близькому Сході ставить під загрозу глобальне лідерство США.

Про це він сказав у інтерв’ю Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

Очільник оборонного відомства Італії висловив побоювання щодо "божевілля" ядерної ескалації на тлі подій на Близькому Сході.

"Війна з Іраном ставить під загрозу глобальне лідерство США", – сказав Крозетто.

Зокрема у цьому контексті він нагадав про ядерні бомбардування Японії Сполученими Штатами у 1945 році під час Другої світової війни.

"Тільки уявіть: саме такі люди, як ми, вирішили, що навіть Хіросіма та Нагасакі були прийнятними засобами для припинення конфлікту. На жаль, ми все ще володіємо ядерною зброєю, а ті, хто її не має, прагнуть її здобути. Ми нічого не навчилися", – визнав італійський міністр.

Відтак Крозетто вважає, що американському президенту Дональду Трампу потрібні сміливіші радники.

"Однією з проблем цього президентства є те, що ніхто не наважується суперечити босові", – додав він.

Наприкінці березня писали, що Італія відмовила США у доступі до своєї бази Сігонелла, що на Сицилії.

Пізніше уряд Італії роз’яснив ситуацію з недопуском американських військових літаків на авіабазу Сігонелла на Сицилії, заперечивши, що йдеться про постійну заборону на використання летовища.