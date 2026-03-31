ЗМІ: Італія відмовила США у використанні своєї бази на Сицилії

Італія відмовила США у доступі до своєї бази Сігонелла, що на Сицилії.

Про це стало відомо Corriere della ​Sera, пише "Європейська правда".

Як зазначається, це сталося кілька днів тому, але це тримали в таємниці.

Деякі американські бомбардувальники мали приземлитися на базі у східній частині Сицилії, перед тим як вирушити на Близький Схід. У повідомленні не вказано, коли саме вони мали приземлитися.

Видання зазначило, що начальник Генерального штабу Лучано Портолано зателефонував міністру оборони Гвідо Крозетто, щоб повідомити його про таку ситуацію й ухвалити рішення щодо неї.

Відтак, як зазначається, дозвіл не було надано, оскільки США не зверталися за авторизацією і не проводили консультацій з військовим керівництвом Італії, як того вимагають договори, що регулюють використання американських військових об'єктів у країні.

Також нагадаємо, що Іспанія від початку операції США та Ізраїлю проти Ірану зайняла активну позицію "проти" та не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Президент Дональд Трампа США пригрозив повністю зупинити торгівлю з Іспанією.

Читайте детальніше на цю тему: Санчес проти Трампа: які ризики та вигоди приніс прем'єру Іспанії конфлікт із США.