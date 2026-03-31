В італійському уряді прокоментували відмову США у використанні авіабази

Уряд Італії роз’яснив ситуацію з недопуском американських військових літаків на авіабазу Сігонелла на Сицилії, заперечивши, що йдеться про постійну заборону на використання летовища.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція ANSA.

Міністр оборони Гвідо Крозетто спростував повідомлення про те, що Італія вирішила призупинити використання своїх баз американськими військами.

Видання зазначає, що запит США на використання бази Сігонелла був відхилений Італією, оскільки йшлося про посадку бомбардувальників, що не передбачено двостороннім договором між країнами. Такий дозвіл спершу має схвалити італійський парламент.

"Міжнародні угоди чітко регулюють та розмежовують те, що вимагає спеціального дозволу уряду (для чого було вирішено завжди залучати Парламент), без чого не можуть бути зроблені жодні поступки, та те, що вважається технічно дозволеним, оскільки це включено до угод. Міністр повинен лише забезпечити їх виконання", – написав міністр оборони в X.

В уряді додали, що цей інцидент не спричинить напруженості у відносинах між Вашингтоном і Римом.

‘Усі запити ретельно розглядаються в кожному окремому випадку, як це завжди робилося й у минулому. Немає жодних критичних питань чи тертя з міжнародними партнерами. Зокрема, відносини зі Сполученими Штатами є міцними та базуються на повній та лояльній співпраці", – йдеться у заяві уряду.

Раніше американський президент Дональд Трамп поскаржився, що Франція заборонила літакам, що перевозять військову техніку, призначену для Ізраїлю, пролітати над своєю територією.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Франція не закривала свій повітряний простір військовим літакам США, які перевозять обладнання для операції проти Ірану.

Раніше стало відомо, що Іспанія заборонила використання свого повітряного простору літакам США, залученим до військової кампанії проти Ірану.