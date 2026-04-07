В Италии считают, что война на Ближнем Востоке ставит под угрозу лидерство США

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что война на Ближнем Востоке ставит под угрозу глобальное лидерство США.

Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Глава оборонного ведомства Италии выразил опасения относительно "безумия" ядерной эскалации на фоне событий на Ближнем Востоке.

"Война с Ираном ставит под угрозу глобальное лидерство США", – сказал Крозетто.

В частности, в этом контексте он напомнил о ядерных бомбардировках Японии США в 1945 году во время Второй мировой войны.

"Только представьте: именно такие люди, как мы, решили, что даже Хиросима и Нагасаки были приемлемыми средствами для прекращения конфликта. К сожалению, мы все еще обладаем ядерным оружием, а те, у кого его нет, стремятся его получить. Мы ничему не научились", – признал итальянский министр.

Поэтому Крозетто считает, что американскому президенту Дональду Трампу нужны более смелые советники.

"Одной из проблем этого президентства является то, что никто не решается противоречить боссу", – добавил он.

В конце марта писали, что Италия отказала США в доступе к своей базе Сигонелла, что на Сицилии.

Позже правительство Италии разъяснило ситуацию с недопуском американских военных самолетов на авиабазу Сигонелла на Сицилии, отрицая, что речь идет о постоянном запрете на использование аэродрома.