У Литві четверо осіб осквернили український прапор

У литовській столиці Вільнюсі четверо осіб, троє з яких перебували у п'яному стані, осквернили український прапор.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє департамент поліції, інформує LRT.

За даними правоохоронців, четверо осіб увечері в неділю несли український прапор, після чого поклали його в сміттєвий бак дерев'яним держаком догори і, плюнувши на нього, пішли геть.

Як вказує поліція, вона затримала трьох чоловіків і одну жінку, після чого взяла їх під варту. Громадянами якої країни чи країн вони були, не уточнюють.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом осквернення символу іноземної держави, що карається штрафом, або обмеженням волі, або арештом, або позбавленням волі на строк до двох років.

Раніше правоохоронці естонського міста Пайде вирішили не порушувати кримінальне провадження стосовно місцевого жителя, який зірвав український прапор біля місцевого будинку музики і театру й почав топтатись на ньому.

Минулого року, нагадаємо, Хар’юський повітовий суд Естонії засудив чоловіка, який топтав український прапор, до трьох місяців ув'язнення, які замінили виправними роботами.