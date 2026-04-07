Італія затримала німецьке рятувальне судно після того, як воно врятувало мігрантів

Італійська влада затримала рятувальне судно, що належить німецькій неурядовій організації Sea-Watch, після того, як воно доставило в безпечне місце десятки мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

У вівторок організація повідомила, що її судно "Аврора" було затримане після порятунку 44 осіб з покинутої нафтової платформи у Середземному морі.

Екіпаж доставив врятованих людей на італійський острів Лампедуза після того, як вони провели кілька днів у відкритому морі.

Потім італійська влада наказала затримати судно відповідно до так званого декрету П'янтедозі, звинувативши Sea-Watch у тому, що організація не поінформувала лівійських посадовців про операцію.

Організації також загрожує штраф у розмірі від 2 тисяч до 10 тисяч євро.

Середземне море залишається одним із найнебезпечніших міграційних маршрутів у світі, і багато хто намагається перетнути його з Північної Африки на непридатних для плавання човнах.

За даними Міжнародної організації з міграції, цього року вже повідомлялося про понад 900 загиблих або зниклих безвісти.

Наприкінці лютого щонайменше п'ятеро людей загинули і близько 20 зникли безвісти після того, як судно з мігрантами перекинулося біля південного узбережжя Криту.

На початку березня біля південного узбережжя Туреччини в провінції Анталія човен з мігрантами зіштовхнувся з кораблем турецької берегової охорони, внаслідок чого загинули 14 людей.