Италия задержала немецкое спасательное судно после того, как оно спасло мигрантов

Итальянские власти задержали спасательное судно, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Watch, после того, как оно доставило в безопасное место десятки мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Во вторник организация сообщила, что ее судно "Аврора" было задержано после спасения 44 человек с заброшенной нефтяной платформы в Средиземном море.

Экипаж доставил спасенных людей на итальянский остров Лампедуза после того, как они провели несколько дней в открытом море.

Затем итальянские власти приказали задержать судно в соответствии с так называемым декретом Пьянтедози, обвинив Sea-Watch в том, что организация не проинформировала ливийских чиновников об операции.

Организации также грозит штраф в размере от 2 тысяч до 10 тысяч евро.

Средиземное море остается одним из самых опасных миграционных маршрутов в мире, и многие пытаются пересечь его из Северной Африки на непригодных для плавания лодках.

По данным Международной организации по миграции, в этом году уже сообщалось о более чем 900 погибших или пропавших без вести.

В конце февраля по меньшей мере пять человек погибли и около 20 пропали без вести после того, как судно с мигрантами перевернулось у южного побережья Крита.

В начале марта у южного побережья Турции в провинции Анталия лодка с мигрантами столкнулась с кораблем турецкой береговой охраны, в результате чего погибли 14 человек.