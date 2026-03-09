Біля узбережжя Туреччини човен мігрантів зіштовхнувся з береговою охороною: є загиблі

Біля південного узбережжя Туреччини в провінції Анталія човен з мігрантами зіштовхнувся з кораблем турецької берегової охорони, внаслідок чого є загиблі люди.

Про це повідомила берегова охорона Туреччини, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Внаслідок інциденту, який стався у понеділок, 9 березня, щонайменше 14 людей загинули.

Берегова охорона повідомила, що човен був виявлений біля узбережжя району Фініке в Анталії й що він намагався втекти від берегової охорони, попри неодноразові попередження зупинитися.

Пізніше він зіштовхнувся з кораблем берегової охорони.

У береговій охороні зазначили, що шестеро мігрантів і один громадянин Туреччини були врятовані, ще 15 інших були затримані після того, як продовжили рух на своєму човні, поки не досягли суші.

Наприкінці грудня впродовж однієї доби грецька берегова охорона врятувала 460 мігрантів біля узбережжя островів Крит та Гавдос.

На початку лютого неподалік грецького острова Хіос, що в Егейському морі, човен зіштовхнувся з кораблем берегової охорони, внаслідок чого загинули 15 мігрантів.

Наприкінці лютого щонайменше п'ятеро людей загинули і близько 20 зникли безвісти після того, як судно з мігрантами перекинулося біля південного узбережжя Криту.