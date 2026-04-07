Брюссель попередив Україну про наслідки скорочення терміну PEPів до трьох років

Європейська комісія попередила офіційний Київ, що наміри скоротити статус PEPів (політично значущих осіб, politically exposed persons) до трьох років суперечать європейській інтеграції, і рекомендувала Україні провести консультації, перш ніж впроваджувати відповідні норми.

Як стало відомо "Європейській правді", про це йдеться у листі від одного з підрозділів Єврокомісії, адресованому українському уряду.

Нагадаємо, що до законопроєкту №15112-1 про оподаткування міжнародних посилок, який стосується насамперед скасування пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро, було внесено норму, яка передбачала, що довічний статус PEP – людей, що займають або займали важливі державні посади, – діятиме лише три роки після завершення повноважень діяча.

У Єврокомісії наголосили, що такі зміни до законодавства є відкатом у рамках так званих "7 кроків" і, таким чином, загрожують процесу інтеграції України в ЄС. "7 кроків" – це перелік ключових вимог Європейської комісії, які Україна мала виконати для збереження статусу кандидата та початку переговорів про вступ до ЄС.

Також у комісії наголосили, що проєкт 15112-1 виконує умову МВФ про скасування звільнення від ПДВ для посилок, натомість положення щодо PEPів не має жодного стосунку до умов МВФ.

Крім того, проєкт закону передбачає доповнення, яке класифікує співробітників державних банків, відповідальних за фінансовий моніторинг, як PEPів та відносить їх до категорії осіб, що мають декларувати активи. Цей захід у ЄК називають необґрунтованим.

З огляду на це у ЄК заявили, що Україна повинна врахувати зауваження ЄС та провести додаткові консультації. "Щоб переконатися, що всі зауваження ЄС враховано, я рекомендую провести з нами додаткові консультації щодо цього законопроєкту до його ухвалення", – йдеться у листі.

"Європейська правда" звернулась до профільного віцепрем’єра Тарас Качки з проханням прокоментувати, чи від ЄС пролунала така вимога. Качка підтвердив, що така дискусія з Брюсселем відбувається, і що сторони шукатимуть альтернативне рішення.

"У вівторок вранці парламентський комітет вже змінив норму про три роки. Зараз ми перебуваємо в дискусіях про те, як вирішити цю законодавчу задачу, і впевнений, що в результаті цих консультацій знайдемо прийнятне рішення", – прокоментував віцепрем’єр.

