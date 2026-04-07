У ніч на вівторок, 7 квітня, США завдали ударів по військових об’єктах на іранському острові Харк.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на американського посадовця і представника Білого дому, інформує "Європейська правда".

За словами посадовця, удари не були спрямовані на нафтові об’єкти.

За даними телеканалу NBC News, під удари США потрапили десятки іранських військових об'єктів на острові Харк.

Американський посадовець розповів, що операція передбачала авіаудари США вздовж північного узбережжя острова і не передбачала участі американських військ на землі.

Удари були спрямовані на військові бункери та склади, системи протиповітряної оборони та інші військові об'єкти.

Перед тим США завдавали ударів по острову Харк 13 березня. Центральне командування США тоді повідомило, що було уражено 90 цілей, у тому числі "сховища морських мін, бункери для зберігання ракет і безліч інших військових об'єктів".

Раніше американський президент Дональд Трамп заявляв, що США можуть "знищити Іран за одну ніч", вимагаючи відкрити Ормузьку протоку до встановленого Вашингтоном крайнього терміну у вівторок о 20:00 за північноамериканським східним часом.

Він говорив, що США здатні знищити Іран "за 4 години" і мають готовий план на випадок, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку до вівторка.