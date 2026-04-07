В ночь на вторник, 7 апреля, США нанесли удары по военным объектам на иранском острове Харк.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника и представителя Белого дома, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, удары не были направлены на нефтяные объекты.

По данным телеканала NBC News, под удары США попали десятки иранских военных объектов на острове Харк.

Американский чиновник рассказал, что операция предусматривала авиаудары США вдоль северного побережья острова и не предполагала участия американских войск на земле.

Удары были нанесены по военным бункерам и складам, системам противовоздушной обороны и другим военным объектам.

Ранее США наносили удары по острову Харк 13 марта. Центральное командование США тогда сообщило, что было поражено 90 целей, в том числе "хранилища морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов".

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что США могут "уничтожить Иран за одну ночь", требуя открыть Ормузский пролив до установленного Вашингтоном крайнего срока во вторник в 20:00 по североамериканскому восточному времени.

Он говорил, что США способны уничтожить Иран "за 4 часа" и имеют готовый план на случай, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив до вторника.