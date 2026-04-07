У Трампа запевняють, що він не планує бити по Ірану ядерною зброєю

У комунікаційній команді президента США Дональда Трампа відкидають припущення, що він може піти на застосування ядерної зброї проти Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заява-коментар з’явилася в X комунікаційної команди Трампа під назвою Rapid Response 47, що є одним з напівофіційних комунікаційних акаунтів Білого дому, у відповідь на твіт новинного каналу. Там на підставі останніх заяв віцепрезидента Джей Ді Венса припустили, що він говорить про можливість застосування ядерної зброї проти Ірану.

У доданому відео Венс висловлює сподівання, що Іран "дасть правильну відповідь" і каже фразу: "У нас серед наявних інструментів є ті, які ми досі вирішили не застосовували. Президент США може вирішити застосувати їх, якщо Іран не змінить підхід".

"Абсолютно нічого з того, що віцепрезидент сказав тут, не натякає на це, ви, клоуни", – відписали комунікаційники Трампа.

Literally nothing @VP said here "implies" this, you absolute buffoons https://t.co/7JU3wXMaWX – Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2026

Дональд Трамп упродовж останньої доби озвучив серію нових погроз на адресу Ірану, погрожуючи почати реалізовувати їх цієї ночі, якщо його ультиматум про відкриття Ормузької протоки не виконають. Серед іншого, він оголосив що США можуть "знищити Іран за одну ніч" та за лічені години розбомбити усі мости й електростанції країни. Також він заявив, що у разі невиконання його вимоги цієї ночі "загине ціла цивілізація".

Оголошений Трампом ультиматум спливає о 20:00 за північноамериканським східним часом, це 3 година ночі за Києвом.