Венс: сподіваємось, Іран дасть нам правильну відповідь

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс висловив сподівання, що Іран дасть "правильну відповідь" на ультиматум від США з вимогою до Тегерана відкрити Ормузьку протоку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив на пресконференції у вівторок під час візиту до Угорщини.

Венс зазначив, що США сподіваються отримати від Ірану відповідь, яка принесе мир у світі.

"Ми впевнені, що отримаємо відповідь – позитивну чи негативну – від іранської сторони до 20:00 (за Вашингтоном. – Ред.) сьогодні ввечері. Сподіваюся, вони дадуть правильну відповідь, адже насправді ми прагнемо світу, де нафта й газ вільно циркулюють, де люди можуть дозволити собі опалювати та охолоджувати свої домівки, де люди можуть дозволити собі добиратися на роботу", – заявив Венс.

Він додав, що всього цього не відбудеться, якщо іранці будуть займатися економічним тероризмом.

"Тож вони мають знати: у нас є інструменти, якими ми поки що не вирішили скористатися. Сполучені Штати можуть вирішити їх застосувати, і ми вирішимо їх застосувати, якщо іранці не змінять свого курсу поведінки", – додав віцепрезидент США.

Раніше у вівторок президент США Дональд Трамп опублікував нову порцію погроз на адресу Ірану, заявивши, що цієї ночі "загине ціла цивілізація".

Трамп також заявляв, що США можуть "знищити Іран за одну ніч", вимагаючи відкрити Ормузьку протоку до встановленого Вашингтоном крайнього терміну у вівторок о 20:00 за північноамериканським східним часом.