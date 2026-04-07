Французький миротворець отримав поранення на півдні Лівану

Один з французьких миротворців у межах місії ООН на півдні Лівану отримав поранення під час супроводу гуманітарного конвою.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Інцидент стався, коли миротворці супроводжували гуманітарний конвой на півдні Лівану, який останнім часом зазнає інтенсивних обстрілів Ізраїлю через протистояння з проіранським угрупованням "Хезболла", яке базується у Лівані.

Під час руху стався обстріл, французький солдат отримав поранення осколком від снаряда, що розірвався неподалік.

Французькі миротворці присутні у Лівані в межах місії ООН з 1978 року.

Від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, що також активізувало сутички Ізраїлю з "Хезболлою", на півдні Лівану почастішали випадки поранення і загибелі миротворців. Серед іншого, від закладеної вибухівки постраждав польський миротворець.

2 квітня невідома ракета влучила в штаб італійського контингенту тимчасових сил ООН в Лівані.