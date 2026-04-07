Французский миротворец получил ранение на юге Ливана

Один из французских миротворцев в рамках миссии ООН на юге Ливана получил ранения во время сопровождения гуманитарного конвоя.

Инцидент произошел, когда миротворцы сопровождали гуманитарный конвой на юге Ливана, который в последнее время подвергается интенсивным обстрелам Израиля из-за противостояния с проиранской группировкой "Хезболла", которая базируется в Ливане.

Во время движения произошел обстрел, французский солдат получил ранение осколком от снаряда, разорвавшегося неподалеку.

Французские миротворцы присутствуют в Ливане в рамках миссии ООН с 1978 года.

С начала войны США и Израиля против Ирана, что также активизировало столкновения Израиля с "Хезболлой", на юге Ливана участились случаи ранения и гибели миротворцев. Среди прочего, от заложенной взрывчатки пострадал польский миротворец.

2 апреля неизвестная ракета попала в штаб итальянского контингента временных сил ООН в Ливане.