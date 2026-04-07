Міністр оборони Італії побоюється ядерної ескалації в Ірані

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив занепокоєння, що конфлікт з Іраном може набути ядерного характеру.

Заяву очільника італійського оборонного відомства наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

В ході виступу в італійському парламенті Крозетто повторив свої слова з недавнього інтерв’ю, в якому він попередив, що "те, що й без того є трагедією, може стати ще гіршим".

"Здається, світ охопило божевілля", – заявив міністр.

Його коментарі пролунали на тлі дедалі серйозніших погроз на адресу Ірану з боку президента США Дональда Трампа.

"Зважте на те, що саме такі люди, як ми, вирішили, що навіть Хіросіма та Нагасакі є прийнятною ціною за припинення конфлікту. Ми й досі володіємо ядерною зброєю, а ті, хто її не має, прагнуть її здобути. Ми нічого не навчилися", – говорив Крозетто.

На запитання, чи вважає він, що існує реальна ядерна загроза, він відповів: "Я навіть не хочу вимовляти це слово. Ризик – це божевілля, і те, що ми переживаємо, – це конфлікт, де кожна дія вимагає реакції вищого рівня".

Дональд Трамп упродовж останньої доби озвучив серію нових погроз на адресу Ірану, погрожуючи почати реалізовувати їх цієї ночі, якщо його ультиматум про відкриття Ормузької протоки не виконають.

Серед іншого, він оголосив що США можуть "знищити Іран за одну ніч" та за лічені години розбомбити усі мости й електростанції країни. Також він заявив, що у разі невиконання його вимоги цієї ночі "загине ціла цивілізація".

Оголошений Трампом ультиматум спливає о 20:00 за північноамериканським східним часом, це 3 година ночі за Києвом.

Тим часом у комунікаційній команді Трампа відкидають припущення, що він може піти на застосування ядерної зброї проти Ірану.