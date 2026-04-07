Министр обороны Италии опасается ядерной эскалации в Иране

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил обеспокоенность тем, что конфликт с Ираном может принять ядерный характер.

Заявление главы итальянского оборонного ведомства приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

В ходе выступления в итальянском парламенте Крозетто повторил свои слова из недавнего интервью, в котором он предупредил, что "то, что и без того является трагедией, может стать еще хуже".

"Кажется, мир охватило безумие", – заявил министр.

Его комментарии прозвучали на фоне все более серьезных угроз в адрес Ирана со стороны президента США Дональда Трампа.

"Учтите, что именно такие люди, как мы, решили, что даже Хиросима и Нагасаки – приемлемая цена за прекращение конфликта. Мы до сих пор обладаем ядерным оружием, а те, у кого его нет, стремятся его заполучить. Мы ничему не научились", – говорил Крозетто.

На вопрос, считает ли он, что существует реальная ядерная угроза, он ответил: "Я даже не хочу произносить это слово. Риск – это безумие, и то, что мы переживаем, – это конфликт, где каждое действие требует реакции более высокого уровня".

Дональд Трамп за последние сутки озвучил серию новых угроз в адрес Ирана, пригрозив начать их реализовывать этой ночью, если его ультиматум об открытии Ормузского пролива не будет выполнен.

Среди прочего, он объявил, что США могут "уничтожить Иран за одну ночь" и за считанные часы разбомбить все мосты и электростанции страны. Также он заявил, что в случае невыполнения его требования этой ночью "погибнет целая цивилизация".

Объявленный Трампом ультиматум истекает в 20:00 по североамериканскому восточному времени, это 3 часа ночи по Киеву.

Между тем в коммуникационной команде Трампа отвергают предположения, что он может пойти на применение ядерного оружия против Ирана.