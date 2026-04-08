Чи врятує Орбана унікальна виборча система Угорщини і на що він сподівається

7 квітня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан витяг свій – як сподівалися тривалий час у його команді – головний геополітичний козир. Віце-президент США Джей Ді Венс приїхав до Будапешта, щоби взяти участь у передвиборчому турі чинного угорського прем’єра і публічно заявити, що Орбан обов’язково виграє вибори.

Утім вже зараз можна з певністю стверджувати, що ця ставка не спрацювала. Візит Венса не дав режиму Орбана жодних помітних електоральних дивідендів, а натомість зараз присутність американського гостя стримує угорську владу від різких дій.

Та треба наголосити: це ще не кінець битви.

Головне, що має зіграти на руку прем'єра – це виборча система яку він сам сконструював.

Далі – стислий її виклад.

Тим хто цікавиться виборами у країнах Європи та й у Америці, вже звично, що вранці після дня голосування можна з певністю говорити, хто переміг та з яким результатом.

Але вибори в Угорщині – що є історичними не лише для цієї країни, а й для усієї Європи – можуть зламати це правило.

Орбан побудував таку систему, за якої підрахунок голосів триває понад тиждень.

При цьому, є варіанти, за яких останні пораховані голоси визначатимуть підсумок виборів, склад парламенту та навіть партію-переможця.

Виборча система в Угорщині унікальна, не має аналогів у світі, і спроєктована так, щоби спотворити результати виборів на користь партії, яка контролює сільські регіони Угорщини. Бо саме такою є партія Орбана "Фідес".

В Угорщині діє змішана система, де за партійним списком обирають меншість депутатів – максимум 93 зі 199 (цього року буде 92, бо Орбан знайшов шлях наперед "застовбити" один мандат за лояльним представником ромської меншини). Тобто, коли ви чуєте про соцопитування, за якими у Орбана чи у Мадяра є стільки-то відсотків підтримки населення – то перш за все йдеться про розподіл цих 92 мандатів.

Натомість більшість депутатів – 106 зі 199 – обирають в мажоритарних округах. І тут теж є своя унікальна особливість.

Виборець має право голосувати далеко від свого дому, наперед повідомивши про це владу. У суботу 18 квітня місцеві комісії мають зібратися і порахувати додаткові голоси від тих, хто голосував не вдома.

Іронія в тому, що зараз ця система повернулася проти Орбана.

Цього року на закордонних дільницях зареєструвалася рекордна кількість бажаючих проголосувати – понад 90 тисяч людей. Абсолютна більшість цих громадян мріє вигнати Орбана зі своєї країни.

Проте головна перевага Орбана на виборах – мажоритарні округи.

В угорській виборчій системі округи "нарізані так, щоби якомога більшу кількість мандатів визначали мешканці сіл та маленьких містечок, що завжди були вотчиною виборців Орбана (в той час як антиорбанівський Будапешт має непропорційно мало мандатів).

Та зараз навіть з регіонів надходять негативні сигнали.

Повної картини та детальних замірів по всіх 106 округах в Угорщині не має ніхто, у тому числі уряд, але соціологи досліджують вибірково кілька округів, що допомагають скласти картину. І вона засвідчує, що проблеми уряду зростають. Нещодавнє опитування Дослідницького центру 21, яке відоме точністю своїх достіджень на попередніх виборах – пророкує поразку кандидатам Орбана там, де вони досі вигравали.

В угорців з'явилося розуміння, що Орбан не вічний, що з'явився шанс на альтернативу.

І навіть візит американського віцепрезидента Джей Ді Венса не дав Орбану жодних нових козирів.

Варто, втім, застерегти від занадто оптимістичних висновків, бо голосування в округах ще може принести сюрпризи і передбачити їх просто неможливо.

