Сможет ли спасти Орбана уникальная избирательная система Венгрии и на что он надеется

7 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разыграл свой – как долгое время надеялись в его команде – главный геополитический козырь. Вице-президент США Джей Ди Венс приехал в Будапешт, чтобы принять участие в предвыборном туре действующего венгерского премьера и публично заявить, что Орбан обязательно выиграет выборы.

Впрочем, уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что эта ставка не сработала. Визит Венса не принес режиму Орбана никаких заметных электоральных дивидендов, а вместо этого сейчас присутствие американского гостя сдерживает венгерские власти от резких действий.

Но нужно подчеркнуть: это еще не конец битвы.

Главное, что должно сыграть на руку премьеру, – это избирательная система, которую он сам сконструировал.

О том, как работает система, построенная Виктором Орбаном, на что он рассчитывает, и почему визит вице-президента США не стал для него "спасительным кругом", читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Система на службе у Орбана. Где лидер Венгрии соберет голоса и почему Джей Ди Венс его не спасёт.

Тем, кто интересуется выборами в странах Европы и Америки, уже привычно, что утром после дня голосования можно с уверенностью сказать, кто победил и с каким результатом.

Но выборы в Венгрии – которые являются историческими не только для этой страны, но и для всей Европы – могут нарушить это правило.

Орбан построил такую систему, при которой подсчет голосов длится более недели.

При этом есть варианты, при которых последние подсчитанные голоса будут определять итог выборов, состав парламента и даже партию-победителя.

Избирательная система в Венгрии уникальна, не имеет аналогов в мире и спроектирована так, чтобы исказить результаты выборов в пользу партии, которая контролирует сельские регионы Венгрии. Потому что именно такой является партия Орбана "Фидес".

В Венгрии действует смешанная система, где по партийному списку избирают меньшинство депутатов – максимум 93 из 199 (в этом году будет 92, потому что Орбан нашел способ заранее "зарезервировать" один мандат для лояльного представителя ромского меньшинства). То есть, когда вы слышите о соцопросах, согласно которым у Орбана или у Мадяра есть столько-то процентов поддержки населения – то речь идет прежде всего о распределении этих 92 мандатов.

В то же время большинство депутатов – 106 из 199 – избираются в мажоритарных округах. И здесь тоже есть своя уникальная особенность.

Избиратель имеет право голосовать вдали от своего дома, заранее уведомив об этом власти. В субботу, 18 апреля, местные комиссии должны собраться и подсчитать дополнительные голоса тех, кто голосовал не дома.

Ирония в том, что сейчас эта система обернулась против Орбана.

В этом году на зарубежных участках зарегистрировалось рекордное количество желающих проголосовать – более 90 тысяч человек. Абсолютное большинство этих граждан мечтает изгнать Орбана из своей страны.

Но главное преимущество Орбана – мажоритарные округа.

В венгерской избирательной системе округа "разрезаны" таким образом, чтобы как можно большее количество мандатов определяли жители деревень и небольших городков, которые всегда были вотчиной избирателей Орбана (в то время как антиорбановский Будапешт имеет непропорционально мало мандатов).

Но сейчас даже из регионов поступают негативные сигналы.

Полной картины и подробных данных по всем 106 округам в Венгрии нет ни у кого, в том числе у правительства, но социологи выборочно исследуют несколько округов, что помогает составить картину. И она свидетельствует о том, что проблемы правительства растут. Недавний опрос Исследовательского центра 21, известного точностью своих исследований на предыдущих выборах, предсказывает поражение кандидатам Орбана там, где они до сих пор выигрывали.

У венгров появилось понимание, что Орбан не вечен, что появился шанс на альтернативу.

И даже визит американского вице-президента Джей Ди Венса не дал Орбану никаких новых козырей.

Стоит, впрочем, предостеречь от слишком оптимистичных выводов, ведь голосование в округах еще может принести сюрпризы, и предсказать их просто невозможно.

