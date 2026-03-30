Опитування у частині округів пророкує поразку кандидатам Орбана там, де вони досі вигравали

Опозиційна партія "Тиса" має високі шанси здобути перемогу над багаторічними депутатами від керівної партії "Фідес" у низці виборчих округів, де раніше кандидати від політсили Віктора Орбана регулярно вигравали з високими результатами.

Про це свідчать результати опитувань Дослідницького центру 21 на замовлення партії "Тиса", які наводить видання Telex, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опублікованими даними, кандидати від опозиції лідирують навіть у деяких округах, де чотири роки тому представники "Фідес" здобували впевнену перемогу з результатом понад 50% голосів.

Ситуація є невтішною для кандидатів партії Віктора Орбана у містах Бая, Секешфегервар, Мішкольц, Печ, а також у кількох округах навколо Будапешта.

Найбільшою несподіванкою став округ у місті Бая (Бач-Кішкун 6), де представник "Фідес" Роберт Жиго не програв жодних виборів з 1998 року. У 2022 році він випередив опозицію на 24,5 відсоткового пункта. Проте свіжі заміри показують, що зараз він поступається кандидату від "Тиси" Бенце Чонтошу. Серед тих, хто визначився, розрив становить 49% проти 45% на користь опозиціонера.

Опитування відзначають стрімку зміну електоральних симпатій в останній період перед виборами. Наприклад, в містечку Дабаш (Пешт 13) ще наприкінці лютого між кандидатами була фактична нічия. Однак протягом березня рейтинг представника "Тиси" зріс на 6 пунктів, тоді як підтримка кандидата від влади впала.

Експерти наголошують, що партія "Фідес" опинилася у складній ситуації, попри те, що майже в усіх округах виставила чинних депутатів. Хоча вони значно відоміші за своїх опонентів з "Тиси", запит на зміни виявився сильним.

Опитування проводилися методом телефонного інтерв'ю у лютому та березні 2026 року. Вибірка в округах становила від 600 до 800 осіб, похибка – 4%.

Нагадаємо, днями мер угорського міста Батоньтереньє Іштван Орос заявив про вихід з Християнсько-демократичної народної партії (KDNP), що входить в урядову коаліцію, та закликав підтримати на кандидата від опозиційної партії "Тиса".

27 березня Віктор Орбан на передвиборчому мітингу зіткнувся з незвично великою кількістю контрдемонстрантів та був змушений зірватися на крик.

